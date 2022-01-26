لبنان | مصرف لبنان يمدّد مفاعيل التعميم رقم 161 لغاية شباط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

مدّد مصرف لبنان في بيان مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية شهر شباط 2022 قابل للتجديد.

وجاء في البيان:

“عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعاً اليوم برئاسة الحاكم رياض سلامة تمت الموافقة فيه على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر شباط 2022 قابل للتجديد.

كما أكد الحاكم أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة “Sayrafa”.