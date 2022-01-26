لبنان | مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع الموازنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ 7 دقائق

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء.

وسيستكمل مجلس الوزراء البحث في جلسة تُعقد في التاسعة من صباح غد الخميس.

وكان ميقاتي استقبل صباحاً وزيرَي الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.

وفي خلال اللقاء رحّب الرئيس ميقاتي بالضَيفين الاردني والسوري، وقال: نشكر الاردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان.

وأضاف: في الاوقات الصعبة التي يمرّ بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل أزماتنا المتراكمة، ونتطلع أيضاً الى إنجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في أقرب وقت.