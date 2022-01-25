لبنان | خبر هام لكافة العسكريين بشأن “تعويض النقل الشهري”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 5:51 مساءً
طاولة مجلس الوزراء في لبنان
قرّر مجلس الوزراء الثلاثاء، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة 1200000 ليرة لبنانية، يضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
ويسري هذا التعويض من تاريخ نشر المرسوم.