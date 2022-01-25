لبنان | تحرك لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري غدا.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 31 دقيقة
-تقاطع شارع سبيرس – برج المر
النقل البري
اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عن تحركها غداً الساعة السابعة صباحاً باتجاه السراي الحكومي قبل موعد التحرك الكبير في 4،3،2 شباط المقبل .
وحُدّدت نقاط التحرك يوم غد المحيطة بالسراي الحكومي اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، وهي:
-تقاطع شارع سبيرس – برج المر
-تقاطع الرينغ
-تقاطع الستاركو مدخل السراي –بلدية بيروت
-مدخل السراي الجنوبي مثلث زقاق البلاط – السراي
-تقاطع مبنى صحيفة النهار