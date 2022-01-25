لبنان | تحرك لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري غدا.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عن تحركها غداً الساعة السابعة صباحاً باتجاه السراي الحكومي قبل موعد التحرك الكبير في 4،3،2 شباط المقبل .

وحُدّدت نقاط التحرك يوم غد المحيطة بالسراي الحكومي اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، وهي:

-تقاطع شارع سبيرس – برج المر

-تقاطع الرينغ

-تقاطع الستاركو مدخل السراي –بلدية بيروت

-مدخل السراي الجنوبي مثلث زقاق البلاط – السراي

-تقاطع مبنى صحيفة النهار