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لبنان | تحرك لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري غدا.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

النقل البري

اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عن تحركها غداً الساعة السابعة صباحاً باتجاه السراي الحكومي قبل موعد التحرك الكبير في 4،3،2 شباط المقبل .

وحُدّدت نقاط التحرك يوم غد المحيطة بالسراي الحكومي اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، وهي:

-تقاطع شارع سبيرس – برج المر
-تقاطع الرينغ
-تقاطع الستاركو مدخل السراي –بلدية بيروت
-مدخل السراي الجنوبي مثلث زقاق البلاط – السراي
-تقاطع مبنى صحيفة النهار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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