لبنان | تحريك جزئي لجمود التحقيق بملف المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

حركت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري، شيئا من الجمود الذي يخيم على ملف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، وعقدت جلسة اليوم خصصتها للنظر بدعوى رد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته القاضية روزين غنطوس، المقدمة من وكلاء الدفاع عن النائب غازي زعيتر الملاحق في ملف المرفأ.

وقررت محكمة التمييز بنتيجة هذه الجلسة، إبلاغ القاضيين عيد وغنطوس والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مضمون الدعوى وطلبت إبداء رأيهم بشأنها في مهلة ثلاثة أيام من تبليغهم وفق الأصول.

وكان وكلاء زعيتر تقدموا بدعوى أمام محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد، طلبوا فيها تنحية المحقق العدلي، وقبل أن تبحث المحكمة بأساس الدعوى، سارعوا الى تقديم دعوى جديدة ضد عيد، زاعما أن الأخير غير حيادي وسبق له أن رفض دعوى لرد القاضي البيطار ما استدعى تقديم شكوى ضده لدى هيئة التفتيش القضائي.