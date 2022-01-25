لبنان | وزير الداخلية لصوت بيروت انترناشونال: الانتخابات ستجرى في موعدها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 2:57 مساءً

كشف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي لصوت بيروت انترناشونال ان الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري. ورفض المولوي التعليق على قرار الرئيس سعد الحريري بعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وعلق فقط على الشق التقني المتعلق بالانتخابات

وقد ناقش مجلس الوزراء 40 بندا، بالمقابل هناك بعض البنود التي ارجأت، وفي المعلومات ان هناك ضرائب جديدة ستطال المواطن، كما هناك رفع لتعرفة الكهرباء والجمرك.

ولاتزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة حتى اللحظة في السراي الحكومي لدراسة مشروع الموازنة.

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