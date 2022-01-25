لبنان | بري دعا اللجان المشتركة الى جلسة الاربعاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 01:53 مساءً - منذ 3 ساعات

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 26 كانون الثاني الحالي 2022 وذلك لدرس:

– إقتراح قانون المنافسة

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٤٤ قانون موازنة العام ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٣١ /٧/ ٢٠١٩ .

– اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ ١٧ / ١٠ /٢٠١٩ .