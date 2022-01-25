لبنان | لماذا لم يخفض التجار أسعار المواد الغذائية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 01:53 مساءً - منذ 4 ساعات

طالب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الدولة بالعمل على تثبيت سعر الصرف، لافتاً الى أن الأسعار انخفضت ولكن ليس الى المستوى المطلوب الذي يريح المواطن ويروق له.

وأشار البحصلي في حديث إذاعي الى أن عدم الوضوح في سعر الصرف وعدم ثباته لا يشجع التجار على خفض الأسعار بشكل كبير، دعا التجار الى خفض أسعارهم وترك عامل المنافسة يتحكم في السوق.

كما تمنى أن يكون انخفاض سعر الدولار طويل الأمد ولا يتأثر في التجاذبات السياسية قائلا إن الأجواء السياسية في البلاد اليوم ليست مشجعة.