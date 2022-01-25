لبنان | وزير الصحة يكشف أخباراً سارة حول تأمين أدوية السرطان المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد وزير الصحة، فراس الأبيض، أنّه سيتمّ تأمين أدوية السرطان المقطوعة خلال 3 أسابيع، كاشفاً أنّه جرى اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي في مجلس الوزراء.

وقال الأبيض في حديث لبرنامج “عشرين 30″ عبر الـ”LBCI”: “إلى مرضى السرطان الطلبات أُرسلت ومن اليوم إلى 3 أسابيع سيكون قد تأمنت الأدوية المقطوعة”.

وأشار إلى أنّ “الوضع الصحي من اهتمامات مجلس الوزراء الأساسية واليوم اتخذنا قرارات عديدة تصب لمصلحة القطاع”.

وأوضح الأبيض أنّ “هناك 4 ملفات أساسية لوزارة الصحة هي: تأمين الدواء والاستجابة لكورونا والاستشفاء وهجرة الكفاءات الطبية”.

ولفت إلى أنّه “ضمن الموازنة التي قدمت اليوم المبلغ المخصص لقطاع الصحة هو 80 مليون دولار على سعر صرف الدولار 20,000 ل.ل”.

وأضاف: “نطلب على الأقل أن يبقى الحيز المالي لوزارة الصحة كما كان اذا استحالت زيادته”.

وشدّد على أنّ “وزارة الصحة تشجع عن على موضوع الأدوية الجينيريك وأصبح من صلاحيات الصيدلي أن يستبدل أي دواء بآخر أقل كلفة”.

وقال إنّ “موضوع تسجيل الدواء كان أحد العوائق أمام دخول أدوية جديدة وسياسة التسجيل المبدئي التي أقريناها ستسمح بدخول أدوية جديدة أقل كلفة وبشكل سريع”.

إلى ذلك، أكّد الأبيض أنّ “البطاقة الدوائية أساسية لأنها تعطي كل مواطن هوية رقمية خاصة وتسمح لنا مراقبة التصرفات المرضى وربطها بالملف الطبي الالكتروني”.

كما كشف أبيض أنّ “البطاقة الصحية ستبدأ مع مرضى السرطان ومن ثم ستعمم تدريجياً على جميع اللبنانيين”.