لبنان | أخبار سارّة بشأن الكهرباء.. ماذا سيحصل الأربعاء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 9:12 مساءً

أفادت مصادر في وزارة الطاقة لـ”الشرق”، بأنّ بيروت ستشهد يوم الأربعاء، توقيع عقد لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن، واتفاقية عبور الطاقة بين وسوريا والأردن.

وأضافت المصادر أنّ التوقيع على العقد والاتفاقية سيتمّ في بيروت، حسب ما توافق عليه كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل.

وتوقعت المصادر أن يصل الوفد الأردني إلى بيروت، مساء الثلاثاء، فيما يوقّع العقد كل من المدير العام لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” ومدير عام “شركة الكهرباء الوطنية” في الأردن، الأربعاء.

وفي اليوم نفسه، بحسب المصادر، من المقرر التوقيع على اتفاقية عبور الطاقة مع الجانب السوري، ممثلاً بالمدير العام لـ”المؤسسة العامة للنقل والكهرباء”.

وسيؤمن الاتفاق تزويد لبنان بنحو 150 ميغاوات كهرباء من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميغاوات في باقي الأوقات.

وكان وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة قد أشار في وقت سابق، إلى أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين على سد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية. وأوضح أن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، إذ أن من المقرر تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشدداً على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية إلى لبنان “لن يكبد أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني، لأن كلفة التوزيع لن تدخل في سعر البيع”.

ويسعى لبنان للحصول على احتياجاته من الكهرباء، من الأردن عبر الأراضي السورية، ومن الغاز من مصر عبر الأراضي السورية أيضاً، إذ أن من المقرر تمرير الغاز المصري عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر المملكة الأردنية إلى سوريا ثم إلى لبنان.

ووافق وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن، خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمّان، في سبتمبر الماضي، على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري، بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.