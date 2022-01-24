لبنان | الجيش: استئناف توزيع التعويضات على متضرّري تفجير المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش استئناف عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقالت القيادة في بيان :لقد تم توزيع مبلغ وقدره 3.250.900.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 477 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل والجميزة ورأس بيروت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة وبوشرية والجديدة البوشرية وسن الفيل والمزرعة والخندق الغميق والباشورة وعين المريسة وزقاق البلاط والمصيطبة)”.