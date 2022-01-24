لبنان | حماية المستهلك تستكمل جولاتها… مزيد من المخالفات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 5:34 مساءً

استكمالا لجولاتها الرقابية في الأسواق، نظّمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة عددا من محاضر الضبط بحق شركات مستوردة للمواد الغذائية والاستهلاكية لعدم إصدارها لوائح أسعار جديدة مخفضة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار خلال الاسبوعين المنصرمين.

كما نفذّت محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه او لعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار الوزير سلام، بمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة.