لبنان | سعد الحريري: أعلن تعليق عملي في الحياة السياسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 4:51 مساءً

أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة وتعليق عمله في الحياة السياسية.

وأشار الحريري في مؤتمر صحافي الى انه لا يستطيع الاستمرار في العمل السياسي وسط النفوذ الايراني واهتراء الدولة والتخبط الدولي. وقال: “مشروع رفيق الحريري هو منع الحرب الأهلية وتقديم حياة أفضل للبنانيين. نجحت في الأولى ولم استطع تأمين الثانية”.

ولفت الحريري الى انه “من باب تحمل المسؤولية ولاني مقتنع ان لا فرصة حقيقية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي واهتراء الدولة اعلن تعليق عملي في الحياة السياسية” داعيا كتلة المستقبل الى اتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات وعدم التقدم باي ترشيحات كتيار.

وتوجه الحريري الى أنصاره قائلا: ” لأحبتي ابناء وبنات مدرسة رفيق الحريري نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا”.