لبنان | وزارة الخارجية: نؤكد تضامننا مع الامارات الشقيقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له ابو ظبي. وأكدت تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في وجه اي اعتداء يطال سيادتها.

وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها.