لبنان | كم بلغت حصيلة التدابير الأمنية خلال الشهر الماضي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

في حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصرم، تم توقيف 321 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب، وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 171 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.