لبنان | لقاء سيدة الجبل: مرة إضافية سيبرز عجز الدولة أمام احتلال حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

رأى لقاء سيدة الجبل أن “المجتمع العربي طالب مرة إضافية أن تكون دولة لبنان حرة، سيدة ومستقلة وفقا للشرعية الوطنية والعربية والدولية. ومرة إضافية سيبرز عجزها أمام احتلال حزب الله وخلفه ايران لقراراها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي وحتى القضائي”.

وأضاف اللقاء في بيان: “طالب الأخوة العرب أن يتوقف حزب الله الذي أصبح الدولة وهذه الدولة أصبحت حزب الله عن الاعتداءات اللفظية والعملية على الدول الشقيقة. وهو مطلب محق، حتى لا يكون لبنان مقرا أو ممرا لمؤامرات خارجية على أمن واستقرار الدول العربية، وهذا الأمر في صلب الميثاق الوطني”.

وختم: “يقدر اللقاء جهود الدول العربية المستمر تجاه لبنان، بصفته عضوا مؤسسا لجامعة الدول العربية، والذي أصبح اليوم عمليا تحت احتلال ايران، ويطالب فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور بأخذ التدابير الكفيلة لتصحيح العلاقات اللبنانية، العربية على الرغم من تشكيكنا بقدرته على فعل ذلك. لن يحسب علينا رئيس غلب مصالحه على مصلحة لبنان”.

يذكر أنه عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري عن بعد بمشاركة كل من: أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جان قلام، جورج الكلاس، جوزف كرم، حُسن عبود، خليل طوبيا، رالف غضبان، رودريك نوفل، ربى كبارة، سناء الجاك، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، فتحي اليافي، لينا التنير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، نيللي قنديل، نورما رزق، وعطالله وهبة.