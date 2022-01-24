لبنان | بو حبيب: سنبدأ البحث في الورقة الكويتية اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية. وأشار بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى ان “الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت”.

وكشف ان “يوم غد الثلاثاء سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي من الساعة التاسعة صباحًا حتى المساء”.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وصل السبت إلى بيروت والتقى نظيره اللبناني بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وأجرى الأحد محادثات مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي.

وتأتي زيارة الصباح بعد 3 أشهر على أزمة نشبت بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وفي تصريحات أدلى بها في بيروت، قال الصباح إنه يحمل إلى لبنان 3 رسائل، مشيراً إلى أن التحرك الكويتي يتم بالتنسيق مع دول الخليج لدعم لبنان.

وقال الصباح إن الرسائل هي لدعم لبنان، ومن أجل ألا يكون منصة عدوان، وأن يفي بتعهداته.