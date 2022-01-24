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لبنان | “لبنان عامل فرضه”.. الحلبي للأساتذة: عودوا إلى المدارس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 39 دقيقة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

تلا وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي مقررات جلسة مجلس الوزراء. وقال: “وزير المال عرض التصور الاولي لمشروع الموازنة وعرض سلسلة مؤشرات انطلاقا من الوضع القائم ودراسة الموازنة ستكون بنداً بنداً”.

وأضاف: “مجلس الوزراء قرّر إعطاء بدل نقل شهري بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين”. وتابع: “تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال”.

وأكد أن الوعود قد تحققت داعياً الاساتذة والمعلمين والمتعاقدين في المدارس والثانويات والمهنيات الى العودة الى المدارس ابتداء من صباح غد.

ولفت إلى أنه ساد جوّ من التفاهم جلسة مجلس الوزراء والناس استعجلوا التصويب على مشروع الموازنة وإذا مرّت في مجلس الوزراء فهي ستخضع للتصويت في مجلس النواب ولبنان “عامل فرضه” وهذه الموازنة تؤمن نمواً اقتصاديا لهذه السنة وللسنة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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