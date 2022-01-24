لبنان | وزير المال يطمئن: لا ضرائب جديدة كما أُشيع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 45 دقيقة

أكّد وزير المال يوسف الخليل أنّ “لا ضرائب جديدة كما أُشيع، والكثير ممّا حُكي عن الموازنة غير دقيق”، مشيرًا إلى أنّ “الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر منصّة “صيرفة”، وجميع ارقام المساعدات ستُنشر في اليومين المقبلين”.

وعن تحديد سعر الصرف الرّسمي وما يتمّ تداوله عن أنّه ما بين 15 ألف ليرة و20 ألفًا مقابل الدولار”، أوضح الخليل في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، في قصر بعبدا أنّ “لا اتّفاق حتّى اللّحظة على تحديد سعر الصرّف، والأرقام قد لا تكون بعيدة عمّا يُحكى”.