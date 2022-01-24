لبنان | لغز الجريمة المروّعة في البداوي تكشفه شعبة المعلومات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاریخ 18-12-2021 عُثر في محلة جبل البداوي على السوري:

– ع. د. (عمره حوالي 60 عاماً) داخل منزله جثة هامدة ومُكبّلًا، وبنتيجة الكشف عليه تبيّن أنّه تعرّض للخنق، والضرب على رأسه من قبل مجهولين.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية المتورطين بها، وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلّت الشعبة الى تحديد هوية الفاعلين ومن بينهم الرّأس المُدبّر، ويدعى:

م. ق. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة)

أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 18-1-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية في محلة البداوي نتج عنها توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف انه خطط بالاشتراك مع آخرين لتنفيذ العملية وسلب المغدور، وأنّهم نفذوا جريمة القتل عن طريق ضرب المغدور على رأسه “بمنفضة سجائر”، ثم تكبيله، وخنقه بسلك كهربائي حتى الموت. وأضاف أنهم سرقوا من المنزل مبلغ /5،600،000/ ليرة لبنانية، وهاتف خلوي عائد للضحيّة، وتقاسموا المبلغ فيما بينهم.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتوّرطين.