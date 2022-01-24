لبنان | المنخفض الجويّ ينحسر مساءً.. ومتى يعود؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال يسيطر على لبنان منخفض جوي ذات امتدادات قطبية باردة.

وينحسر المنخفض مساء اليوم يليه استراحة قصير يوم غد الثلاثاء، ثم يتأثّر لبنان بمنخفض جوي آخر، قطبيّ الامتداد، بارد جدا ومثلج يوم الاربعاء ويحمل معه امطار غزيرة وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر وتكون ذات تراكمات ثلجية كبيرة على الجبال.

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٢ درجة بقاعا بين -١ و ٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين -١ و ٣ درجة

٢- الجو : ممطر والثلوج صباحا على بين ٨٠٠ و٩٠٠ متر ينحسر المنخفض الجوي مساء لكن يستمر الطقس بارد جدا مع تشكل جليد على الجبال.

٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء : طقس مستقر نسبيا مشمس الى غائم جزئيا فيما الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٦ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين صفر و ٥ درجات وبقاعا بين -٢ و ٧ درجات الرياح جنوبية شرقية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س

الاربعاء : طقس غير مستقر ممطر بارد جدا ومثلج نهارا على الـ ١٠٠٠متر ويتدنى تساقط الثلج عصرا الى ٨٠٠-٩٠٠متر ثم ٦٠٠ – ٧٠٠ متر فجر الخميس فيما الحرارة باردة تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و ٩ درجة على ال ١٠٠٠متر بين -٢ و ٢ درجات وبقاعا بين -٤ و ٣ درجات، الرياح جنوبية غربية معتدلة ٣٠ الى ٥٠كم/س.