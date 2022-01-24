لبنان | بلدية بقاعصفرين تغلق طريق الجرود بعد احتجاز مواطنين وسط الثلوج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن رئيس بلدية بقاعصفرين ـ الضنية بلال زود، في بيان، أن “البلدية ستقوم بدءاً من اليوم بقطع الطريق المؤدي إلى جرود البلدة من بعد نقطة حاجز الجيش اللبناني”، موضحاً أن “هذا الإجراء إتخذ بسبب ما حصل اليوم من إنقاذ 4 شبان من المنية وثلاثة شبان من ديرنبوح علقوا وسط الثلوج”.

ودعا زود “الأهالي الذين ما يزال البعض منهم يقطنون هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر، وأن يؤمنوا احتياجاتهم من أكل وملبس ومواد تدفئة، وإن رقم هاتف رئيس البلدية بتصرف الأهالي لما قد يحتاجونه”.⚜️