لبنان | بو حبيب: المبادرة الكويتية لمصلحة لبنان… ولدينا 5 أيام للردّ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 9:14 مساءً

أكّد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب أن المبادرة الكويتية التي يحملها وزير خارجيتها لا تحمل اي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا.

ورأى بو حبيب، في حديث تلفزيوني، أن الكويت حملت المبادرة لاننا على تفاهم معها وهي محبوبة ومحترمة من قبل جميع الاطراف اللبنانية وايضا لان الكويت تعشق لبنان وتريد عودته سويسرا الشرق، مشيرا الى ان الزيارة جرى التحضير لها بسرية تامة من قبلي،ولكنّ الرسالة التي حملها لم نكن على علم به.

ولفت الى انه قد يدعو عون الى اجتماع مع بري وميقاتي للاتفاق على رد جوابيّ على “رسالة الوزير الكويتي”، ويحمل الجواب الى الكويت ليعرضه امام جلسة وزراء الخارجية العرب.

على صعيد آخر، تحدث بو حبيب عن جلسة الحكومة غدا قائلا: لن يكون هناك جلسة واحدة، لأن الموازنة تتطلب اكثر من جلسة ، ومجلس الوزراء عاد للانعقاد، وهناك جدول اعمال طويل سيُعرَض على المجلس لأخذ الموافقة عليه.