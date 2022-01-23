لبنان | لحلّ الأزمة مع الخليج… 3 مقترحات من الكويت الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت مصادر دبلوماسية لرويترز أن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت المصادر إن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

وكان وزير الخارجية الكويتية قد وصل أمس الى بيروت، وزار الرؤساء الثلاثة. وأكّد حلال تصريحاته للصحافيين ان الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حريصة على لبنان وعلى استعادة ازدهاره وأمنه واستقراره، مشدّدا على ضرورة التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، فتكون هذه الخطوة الأولى في مسار استعادة ثقة المجتمع الدولي وعودة لبنان الى الحضن العربي.