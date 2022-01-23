لبنان | بلدة لبنانية تعاني من تقنين قاسٍ.. 22 ساعة بلا كهرباء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 4 دقائق

اشتكى سكان النبطية وبلداتها وقراها من ازمة تقنين قاسية للتيار الكهربائي تصل الى حدود 22 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تغذية، وفي ظروف طقس بارد جدا وحاجة المواطنين الماسة للتدفئة، في وقت يمارس أصحاب المولدات تقنينا أيضاً

ويلاحظ ان ساعتي التغذية بالتيار الكهربائي تتم في فترة قبيل او بعيد منتصف الليل بشكل محدود بحيث لا يستفيد منها المواطن في حال كانت لديه اعمال تستلزم الطاقة الكهربائية نهاراً، أضف الى ذلك تعطل الكثير من المصالح طوال فترة النهار .