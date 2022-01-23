لبنان | ماذا يفعل وزير العدل اللبناني في بغداد؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

وصل وزير العدل اللبناني هنري خوري الى بغداد، حيث أعرب عن سعادته بزيارته الأولى إلى العراق، فيما أشار إلى أنه سيناقش بعض المشتركات القضائية بين بغداد وبيروت.

خوي، وفي حديث إلى “السومرية نيوز”، قال: “شرف كبير ان ازور بلدي الثاني المتمثل ب‍العراق، هذه اول زيارة لي إلى بلاد الرافدين”، مضيفاً “سررت بالحضور إلى احتفالية يوم القضاء العراقي واعتبر أن القضاء العربي يعتبر جسماً واحداً”، مبيناً أنه “سيتم تبادل الخبرات القضائية بين بغداد وبيروت، بما يحقق الاستفادة للجانبين”.

وأردف: “سنناقش في بغداد قرارات عدة، بينها قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في 6 كانون الثاني الحالي”.

وكان الخوري قد شارك في الدورة الـ 37 ل‍مجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة، في الأسبوع الأول من 2022، ومن أبرز البنود التي تناولتها الدورة، بند الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبند مساعدة اللاجئين في المنطقة العربية.

أما البند الثاني عشر من جدول اعمال الدورة، فقد بحث في دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وتمت الموافقة على تبني وتعميم الكتاب الموجه في هذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى المجلس التنفيذي ل‍مجلس وزراء العدل العرب وتم التصويت عليه.