لبنان | كم وصل سعر سندويش “الطاووق” مع انخفاض الدولار؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 13 ثانية

بعد الهبوط المفاجئ للدولار في السوق الموازية الذي شهده لبنان في الأيام القليلة الماضية، انخفضل القليل من السلع وتراجع سعرها.

ومن بين السلع التي تراجعت، المواد الغذائيّة. وقد عمدت مطاعم تُعنى ببيع الوجبات السريعة إلى تخفيض أسعارها بشكل ملحوظ، حيث بدأت بعض تلك المتاجر ببيع سندويش الطاووق بنحو يتراوح بين 45 و 60 ألف ليرة، وذلك بعدما وصل سعرها الأسبوع الماضي إلى 100 ألف ليرة تقريباً بسبب ارتفاع الدولار إلى سعر 33 ألف ليرة، وفق ما ذكر موقع “لبنان 24”.