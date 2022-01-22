لبنان | بو حبيب: لبنان مدرك لدور الكويت ويعوّل عليه

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 6 دقائق

أعرب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، عن تقديره لـ”حكمة الكويت ودورها الجامع”، مؤكدًا أنّ “الكويت أثبتت، أنها قيمة مضافة في العمق العربي”. وأضاف: “ما يجمعنا بالكويت هو الكثير، ونعتز بالجالية اللبنانية المقيمة هناك”.

بو حبيب، وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، من السراي الحكومي، قال إنّ “للكويت صولات وجولات، في مد جسور الحوار بين العرب، ولبنان مدرك لهذا الدور، ويعوّل عليه”.