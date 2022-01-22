لبنان | إنخفاض في عدّاد اصابات كورونا… هل بدأت الموجة الثالثة بالانحسار؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - يناير - 2022 7:26 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “5596 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 858848، كما سجّلت 14 حالة وفاة”.

وكان عدّاد كورونا قد سجّل في الأيام القليلة الماضية أكثر من 7 آلاف اصابة يوميا وهو معدّل الاصابات اليومية منذ وصول الموجة الثالثة وانتشار أوميكرون.

وكان الأطباء والمختصون قد توٌقعوا انخفاض حدة الانتشار الوبائي في لبنان بعد وصولها الى الذروة بعد فترة االأعياد.