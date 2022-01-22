لبنان | كاسترو عبدالله: للالتفاف حول الاتحاد الوطني لخوض معركة تصحيح الاجور

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يناير - 2022 5:25 مساءً

رأى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) كاسترو عبد الله، في تصريح، أن “ما تم طبخه في الغرف السوداء لرئيس حكومة صندوق النقد الدولي وارباب العمل والاتحاد العمالي العام، تم نسفه من وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم، واذ اننا نقدر ونثمن موقف وزير العمل وفضحه لمخطط الانقضاض على حقوق ومكتسبات العمال وربط اي تصحيح للاجور للعمال باعفاءات لاصحاب العمل من تسديد اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي ولفرع تعويض نهاية الخدمة ومن ضريبة الدخل، وهو ما رفضه وزير العمل بشدة، ولقد ظهر الى العلن ثالثوث ميقاتي شقير الاسمر وتآمرهم على العمال وسائر المضمونين”.

أضاف: “من المعيب جدا والمفارقة، أن يتآمر الاتحاد العمالي العام على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة اللبنانية، وان يقف وزير العمل الى جانب حقوقهم ومكتسباتهم، كما اننا ندعو كافة العمال والموظفين الى الالتفاف حول الاتحاد الوطني لخوض معركة تصحيح الاجور وعدم السماح لهم بالقضاء وافلاس الضمان الاجتماعي واعفاء ارباب العمل واصحاب الشركات من دفع ما عليهم من اشتراكات للضمان الاجتماعي”.