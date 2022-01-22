لبنان | إيرانيّ في قبضة قوى الأمن في عين المريسة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أوقفت دورية تابعة لشعبة المعلومات رجلا من الجنسية الايرانية في عين المريسة، اثر شكوى قدمها مواطن لبناني تفيد بأن مجهولا أجنبي الجنسية، أقدم على الدخول الى محله المعد لتحويل الأموال، وبيع الهواتف الخليوية في محلة عاليه، وأقدم على سرقة مبلغ 1000 دولار اميركي بطريقة احتيالية، وفر إلى جهة مجهولة.

وتمكنت الشعبة من القبض على السارق بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نجحت بعدها بتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى ش. خ. (مواليد العام 1970، إيراني الجنسية). وبعد التحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بطريقة احتيالية من المحل المذكور مستخدما خفة يديه.

وقد أعيدت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.