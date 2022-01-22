لبنان | مصلحة المعلّمين في “القوات”: حكّموا ضمائركم

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 01:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن مصلحة المعلّمين في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“تزامنًا مع انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانويّ، تعلن مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة تركها الحرّيّة للأساتذة المحازبين بانتخاب من يرونه أهلًا لتمثيلهم ولتحقيق تطلّعاتهم المهنيّة واستعادة الحقوق في انتخابات الرابطة.

كما تعلن مصلحة المعلّمين عدمَ دعمها أيًّا من اللوائح المتنافسة في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانويّ المحدَّدة يوم الأحد في 23 الحالي، مع تأكيدها أنها لم تُرَشّح أيًّا من أعضائها إلى أيّ مركز ضمن اللوائح المطروحة، داعيةً الزميلات والزملاء الأساتذة إلى تحكيم الضمير والتصويت لِمَن هو قادر على إنقاذ الأساتذة والرابطة في هذا الظرف العصيب واستعادة الموقع الوظيفيّ لأساتذة التعليم الثانويّ خدمةً للتعليم الثانوي بشكلٍ عام”.