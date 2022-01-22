لبنان | الأسمر: الوضع لم يعد يحتمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 01:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر رفضهم أي زيادات على الرسوم والضرائب. وقال الأسمر في حديث إذاعي إننا طالبنا بزيادة الرواتب والاجور للقطاع العام كما القطاع الخاص.

كما أشار أيضاً الى انه تم تبني مشروع زيادة النقل للعسكريين. وأضاف: لن نفرط بحقوق الضمان والمضمونين ونطالب بإعطائهم كل مستحقاتهم المالية في حالة التقاعد.

ورفض الاسمر كل انواع الزيادات، وطالب بحقوق العمال والمواطنين المهدورة جراء الارتفاع العشوائي للدولار معتبراً ان حقوق المواطنين يجب ان تعطى لأن الوضع لم يعد يحتمل.