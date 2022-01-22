لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:
الطرقات الجبلية
أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:
عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا
تنورين – اللقلوق
تنورين – حدث الجبة
القبيات – الهرمل
جزين – كفرحونة
اكروم – الرويمة
فنيدق – القموعة – القبيات.
أما طريق طريقا ضهر البيدر وترشيش زحلة فسالكتان أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي.