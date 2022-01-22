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لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الطرقات الجبلية

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:
عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا
تنورين – اللقلوق
تنورين – حدث الجبة
القبيات – الهرمل
جزين – كفرحونة
اكروم – الرويمة
فنيدق – القموعة – القبيات.

أما طريق طريقا ضهر البيدر وترشيش زحلة فسالكتان أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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