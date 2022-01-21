لبنان | أبو شرف: هذا ما حذّرت منه نقابة الأطباء مراراً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 1:40 مساءً

أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن “المواطنين بمن فيهم الطواقم الطبية والتمريضية يعانون كثيرا بسبب غياب التأمينات الصحية الضرورية، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وانهيار سعر صرف الليرة لبنانية، الأمر الذي يضطرهم إلى دفع فروقات باهظة للحصول على العلاج والاستشفاء اللازم”.

ورأى في حديث تلفزيوني أن “التكاليف الاستشفائية أصبحت مرتفعة جدا ولا قدرة للمواطن على تحمّلها”، مضيفاً أن “وزير الصحة يعمل بكل جد وجهد لمحاولة إيجاد حلول لهذا الموضوع، وتغطية مرضى الوزارة، وهو مشكور على هذه الجهود. لكن، مرضى المؤسسات الضامنة الرسمية والخاصة، يدفعون الثمن في هذه الأثناء من صحتهم، او يلجؤون إلى الاستدانة و”شحد” المال لتأمين التكلفة، وهذا أمر غير مقبول وغير إنساني. لذلك من الضروري العمل سريعا وسويا للمحافظة على صحة الناس وكرامتهم”.

وشدد ابو شرف على ان “الصحة حق للمواطن وكرامة. وفي غياب هذا الحق فإن باب الهجرة مشرّع على مصراعيه، والكفاءات عندنا تهاجر بأعداد كبيرة، بما فيها الطواقم الطبية التمريضية والاستشفائية. وذكّر بأن عدد الأطباء الذين هاجروا حتى الآن ناهز 2500 طبيبا، وكذلك عدد الممرضات. وهذا ما حذّرت منه نقابة الاطباء مرارًا طالبةً بإلحاح من كل المسؤولين ضرورة العمل والتعاون لتدارك هذا الخطر الداهم والنزف المتواصل قبل فوات الأوان”.

وختم: “الحل قد يكون عبر طلب مساعدات من الخارج لتغطية تكاليف العلاجات الصحية والاستشفائية. فهناك دول ومنظمات عالمية أبدت رغبتها في المساعدة شرط وضع خطة إصلاح شفافة من قبل الحكومة”.