لبنان | بالصورة: بعد إحراق كُتب الرجل الثمانيني عند كورنيش النهر.. “حتنبنى من أول وجديد”‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 12:06 مساءً

أُحرقت مساء أمس كتب الرجل الثمانيني محمد المغربي تحت جسر ‏الفيات عند كورنيش النهر في بيروت.‏ وفي حديث له عبر إحدى القنوات التلفزيونية قال: “السيد الوزير بدو يعمل هون كيوسك لوزارة الثقافة”.‏

وأضاف: “فكّروا وشربوا خمرة وقالوا لازم نحرقها، فحرقوها”.‏ وتابع: “بس حتنبنى من أول وجديد إن شاء الله”.‏

يذكر ان محمد المغربي ‏يتّخذ هذا المكان أيضاً منزلاً له.‏ ويتكوّن المنزل من سرير ومكتبة وراديو قديمة وموقدة حطب ‏وملابس قديمة وبعض الحاجيات الأخرى عبارة عن كرتون، أمّا بابه ‏فلوح من الخشب.‏

وكان أبرز ما يميّز هذا المكان، مئات الكتب المترامية بين أرجائه.‏