لبنان | كم بلغت أسعار الاستهلاك لشهر كانون الأول؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 16,52 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 10,07 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 16,54 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 17,67 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 18,63,%

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 21,31 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 14,96 %

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 224,39 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2020.

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

التضخم السنوي

وأعلنت ادارة الاحصاء المركزي ان معدل التضخم السنوي، حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك للعام 2021 بلغ 154,8 %، علما ان معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي:

العام 2020: 84,9%

العام 2019: 2,90%

العام 2018: 6,07%

العام 2017: 4,48%

العام 2016: – 0,82 %

العام 2015: – 3,75%

العام 2014: 1,9%

العام 2013: 4,8%.