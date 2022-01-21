لبنان | توضيح لشركة أريبا عن خدمة الدفع الالكتروني لفحوص “بي سي آر” للوافدين

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مطار رفيق الحريري
صدر عن شركة “أريبا” البيان الاتي:
”يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بأخبار مغلوطة تتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني التي نقدمها لوزارة الصحة في ما يتعلق بفحوص كورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.
يهمنا توضيح الآتي: اعتمدت وزارة الصحة العامة آلية جديدة لإجراء فحوص كورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة الدفع الإلكتروني وتلقت عروضا من شركات ومصارف عدة عاملة في ھذا المجال في لبنان، ووقع الخيار على شركة “اريبا” التي قدمت العرض الأفضل تقنيا وبسعر الكلفة.
ثانياً: “إن “اريبا” شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر ومصر. وينافسھا في لبنان سبع شركات ومصارف تقدم خدمات مماثلة. وهي تعتمد أعلى معايير الامتثال بما يتناسب مع القوانين المحلية والدولية.
ثالثاً: في السابع من كانون الثاني الحالي باشرنا بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لوزارة الصحة التي تسمح تحصيل قيمة فحوصات الـ PCR عبر بطاقات الدفع الالكترونية وذلك بسعر الكلفة التشغيلية التي تتراوح بين 1،5% و3% وذلك حسب نوع البطاقة، علما ان هذه العمولة متعارف عليها محليا وعالميا ويتم دفعها لشركة Visa وMastercard وللمصرف المصدر للبطاقة. فاقتضى التوضيح”.