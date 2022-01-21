لبنان | الدولار الأسود إلى مزيد من الانخفاض

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الدولار
سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة انخفاضاً إضافياً إذ تراوح ما بين الـ23200 ليرة لبنانية للشراء و23100 ليرة لبنانية للبيع.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عاود الخميس تأكيد الاستمرار في تنفيذ التّعميم 161 بمفاعيله الأساسيّة، وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقيّة على منصّة “Sayrafa” للمصارف على سعر المنصّة ومن دون سقف محدَّد، كما تمّ الاتّفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثّاني 2022، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل”.
وأكّد في بيان، للجميع أنّ “حجم التّداول اليومي على منصّة ”Sayrafa” لا يمثّل عمليّات تدخّل من قِبل مصرف لبنان في السّوق النّقدي للدّولار، ولا حجم تدخله، لأنّ منصّة ”Sayrafa” لا تتضمّن فقط العمليّات الّتي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنّما يسجّل عليها كلّ عمليّات بيع وشراء الدولار الّتي تتمّ في السوق بين المسجّلين على هذه المنصّة، عبر المصارف والصرّافين، حتّى وإن لم يتدخّل فيها مصرف لبنان”.
هذا وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة. وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة “صيرفة” التابعة للبنك.
يذكر أنه تفاقمت الأزمة المالية في لبنان منذ عامين، حيث وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث”.