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لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة حاليا‎:‎
‎- ‎عيناتا – الارز‎ ‎
‎- ‎كفردبيان – حدث بعلبك‎ ‎
‎- ‎المنيطرة – حدث بعلبك‎ ‎
‎- ‎العاقورة – حدث بعلبك
‎- ‎جرد_مربين – الهرمل‎ ‎
‎- ‎الهرمل – سير الضنية
‎- ‎معاصر الشوف – كفريا
‎- ‎تنورين – اللقلوق
‎- ‎تنورين – حدث الجبة
‎- ‎ترشيش – زحلة
‎- ‎القبيات – الهرمل.

ولا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة الثلجية “هبة”، التي حملت أمطاراً ‏غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية لامست الـ600 متر، ورياحها ‏الشديدة لامست أيضاً الـ100 كم/س، لكن سرعان ما سيلاحظ خلال ‏ساعات اليوم، انحسار تدريجي لتتحوّل “هبة” إلى منخفض مثلج ‏وزخّات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل شمالاً، يليها ‏استقرار مع برد قارس وموجة جليد، واحتمال وصول منخفض آخر ‏رطب مطلع الاسبوع المقبل، بحسب تقارير الارصاد الجوية.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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