لبنان | حمية: لم تفُض الأمطار في الطرقات لأنّنا نراقب حسن تنفيذ تنظيف المجاري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أنه منذ تكليفه بدأ “بالنقاش مع الجانب السوري بشأن الترانزيت الذي يؤثر على المزارعين اللبنانيين وبالقريب العاجل سنعلن عن موضوع هام للمزارعين اللبنانيين بخصوص الترانزيت”، مشدّدًا على أنّ “سوريا المعبر الحيوي والبري الوحيد من لبنان إلى العالم العربي والعالم”.

حمية، وفي حديث إلى قناة “mtv”، أوضح أنّه “منذ سنة الـ2011 كان الجانب السوري لا يأخذ أي رسوم على الترانزيت من لبنان، أمّا اليوم العبور بالأراضي السورية بات يكلّف حوال 2500 دولار، ونحن نعمل ونتفاوض مع الاخوة السوريين لتسهيل التصدير عبر الأراضي السوريّة”.

وردًا على سؤال حول مسألة زيادة موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل للعام 2022، أجاب: “لم أُبلَّغ أي زيادة في موازنة الاشغال في الموازنة الجديدة”.

وعن “إنجازات” وزارة الأشغال، أوضح أنه “بتاريخ الجمهورية اللبنانية لم يحصل أن لا تفيض الأمطار في الطرقات في لبنان إلاّ هذا العام، ونحن بدأنا بتنظيف المجاري منذ شهر أيلول، أي منذ استلامي الوزارة، وكنا نراقب حسن التنفيذ، أي أنّ كلّ الأعمال تجري بالرقابة منا”.

من جهةٍ أخرى، اعتبر حمية أنّ “هناك استنسابية في ملف التحقيق في انفجار 4 أب”.