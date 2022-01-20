لبنان | هل سيترشح نجل الرئيس “تمام سلام” بدلاً من والده؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 6:56 مساءً

كشفت مصادر خاصة لصوت بيروت إنترناشونال ان عزوف الرئيس تمام سلام عن الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة لا يعني انه سيرشح نجله بدلا منه.

كما وتؤكد المصادر ان الرئيس سلام لن يدعم أي شخصية سياسية تابعة له في الانتخابات النيابية المقبلة. وعما اذا كان الرئيس سلام سيتحالف مع تيار المستقبل، تشير المصادر الى ان هذا الامر سابق لأوانه.

يشار إلى أن الرئيس تمام سلام كان قد أعلن، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، متيحا وفق ما صرح به في المجال امام تغيير جدي.