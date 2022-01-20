لبنان | سلامة: الاستمرار بتنفيذ التعميم 161

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه: “عاود حاكم مصرف لبنان تأكيد الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة Sayrafa للمصارف على سعر منصة Sayrafa ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في إجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير المال الاستاذ يوسف خليل”.

وأكّد سلامة في بيانه لـ “الجميع أنّ حجم التداول اليومي على منصة Sayrafa لا تمثل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن منصة Sayrafa لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وانما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان.