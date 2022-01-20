لبنان | وزير الصحة: لبنان بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

قال وزير الصحة إن لبنان بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.

وحذر أبيض في حديث لوكالة رويترز من ان الأزمة استمرت وطالت من غير حلول.

من جانبه أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو للوكالة العالمية أيضاً، أن المستشفيات الخاصة التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 بالمئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون للمستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 بالمئة من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70 بالمئة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة.

وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.