لبنان | ما صحة خبر هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـ”بي سي آر” في المطار؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ألا صحة لما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـ”PCR” للركاب لأن شركات الطيران التزمت حرفياً بتعميم المديرية العامة للطيران المدني استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية.

يذكر أنه كشف مدعي عام ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس سابقاً عن أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـ”PCR” في مطار بيروت الدولي.

وقال القاضي خميس إنه “باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة فراس أبيض للتحقيق في فقدان أموال PCR بالمطار”.

وبحسب ناشطين عبر “تويتر”، فإن قيمة الأموال “المنهوبة” تقدر بحوالي 40 مليون دولار، متسائلين كيف يمكن أن “تختفي” هذه الأموال.