لبنان | ملف تهريب أجانب عبر معابر غير شرعية.. إليكم تفاصيل القرار الظني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدر قاضي التحقيق في بعلبك حمزة شرف الدين قراره الظني في ملف تهريب أجانب عبر معابر غير شرعية في البقاع، مما أدى الى وفاة امرأتين وطفلين في منطقة عيون أرغش من جراء عاصفة ثلجية أثناء نقلهم من لبنان الى سوريا ومنها لاحقا الى تركيا.

وجاء في متن القرار كما اوردته مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه أسند الى المدعى عليهم: أحمد.س، محمد.ن.د، حسن.ن.د، يحيى.س، علي.س، مهدي.س وحسين.س إقدامهم على تأليف عصابة لتهريب الأجانب وإدخالهم خلسة الى لبنان وإستغلالهم ونقلهم الى أماكن وعبر طرق خطرة، ما أدى الى مقتل إمرأتين وطفلين وفقدان آخرين، مع توقع النتيجة والقبول بالمغامرة، وهو فعل يؤلف جناية القتل القصدي الإحتمالي، كما أسند اليهم جنحة التدخل في دخول البلاد خلسة والإقامة غير الشرعية، وجناية تأليف عصابة أشرار والإتجار بالأشخاص، وجنحة تبييض الأموال.

وبينت الوقائع أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع أقدموا على تأليف عصابة لتهريب الأجانب من والى سوريا واستغلالهم، وأقدموا على نقلهم من بيروت الى البقاع عبر منطقة عيون أرغش أثناء عاصفة ثلجية، مع توقعهم حصول وفيات من جراء قساوة الطقس والثلوج، وقبولهم بالمخاطرة، مما أدى الى وفاة إمرأتين وطفلين بسبب الصقيع، ولدى اتصال أحد ذويهم بالمدعى عليهم المذكورين أجابه أحدهم بإستهزاء، ولم يعد لاحقا يجيب على إتصالاته.

كما تبين أن المدعى عليه مهدي.س إتصل بوالده المدعى عليه يحيى، والأخير اتصل بإبنه المدعى عليه علي طالبا منه المساعدة في إغاثة شقيقه، فتوجه يحيى مع ابنه حسين والمختار الى عيون أرغش للنجدة.

القاضي شرف الدين قرر إعتبار فعل المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع مؤلفا لجنايات المواد 598/189 و 320 و 586/ عقوبات، والظن بهم بجنح المواد 32 و 36/أجانب وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم.

كما قرر إحالة المدعى عليم أمام محكمة الجنايات في البقاع، ومنع المحاكمة عن باقي المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل.