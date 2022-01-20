لبنان | تمام سلام يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابيّة.. والسبب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس تمام سلام عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وفي التفاصيل، فقد قال سلام، في بيان إنّه “انطلاقاً ممّا نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، ألا وهو الانتخابات العامة في شهر أيار المقبل، وفي خضمّ ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيار، وإفساحاً في المجال أمام تغيير جدّي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، والذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة، أعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابيّة”.

وختم بيانه قائلاً: “سأبقى في قلب مدينتي بيروت، وسأساهم في كل ما يؤدّي إلى إعادة بناء الوطن، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف والدستور اللبناني”.