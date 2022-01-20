لبنان | إليكم تفاصيل الأحوال الجوية في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 10:44 صباحًا

ينحسر المنخفض الجوي اليوم لكن الرياح القطبية تستمر لغاية الغد، والجليد يلف كل المناطق الجبلية خصوصاً فجرا وليلاً بدءا من ارتفاع ٤٠٠ – ٧٠٠متر وكذلك في البقاع.

ويستمر الاستقرار لغاية السبت قبل ان تضرب لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءاً من ظهر الاحد وذات امتدادات قطبية والثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر الاثنين‬.

في التفاصيل:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٣ و١٠ درجات بقاعا بين -٦ و٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و٢ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا مع امطار محلية ثلوج صباحية محلية على ٤٠٠متر ليتحول بعدها الى قليل السحب مع تشكل جليد على الجبال المنخفضة وفي البقاع

٣- الرياح: شمالية ضعيفة

من ١٥ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الجمعة: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و٦ درجات وبقاعا بين -٦ و٧ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س، تشكل الجليد على ٦٠٠متر وما فوق.

السبت: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -١ و٧ درجات وبقاعا بين -٤ و٩ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ٨٠٠متر وما فوق.