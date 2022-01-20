لبنان | وزارة الأشغال للمواطنين: تريّثوا!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تمنت وزارة الاشغال العامة في بيان على المواطنين “التريث في سلوك الطرقات الجبلية، حتى يتم اذابة الجليد عنها حفاظا على سلامتهم”.

ولفتت إلى أنه “منذ الصباح الباكر، ومع اشتداد العاصفة الثلجية تقوم الفرق التابعة لها بفتح الطرقات الجبلية كافة، وبرش الملح لإذابة الجليد حرصًا على السلامة العامة والمرورية عليها”.

في هذا المجال، أعلن رئيس قسم التقديرات الجوية في مطار بيروت وسام عبدالله “أنّنا بتنا على مشارف نهاية الأمطار، ولكن تأثير العاصفة سيظلّ موجوداً من حيث الكتل الهوائيّة الباردة وتكوّن الجليد على المرتفعات ابتداءً من 700 متر”.

وقال عبدالله في حديث تلفزيونيّ: “إنّ العاصفة مستمرّة حتى الأحد، حيث يُسيطر على لبنان منخفض جوّي مصحوب بثلوج ورياح ناشطة”.