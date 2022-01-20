لبنان | “هبة” على مشارف النهاية.. ولكن!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن رئيس قسم التقديرات الجوية في مطار بيروت وسام عبدالله “أنّنا بتنا على مشارف نهاية الأمطار، ولكن تأثير العاصفة سيظلّ موجوداً من حيث الكتل الهوائيّة الباردة وتكوّن الجليد على المرتفعات ابتداءً من 700 متر”.

وقال عبدالله في حديث تلفزيونيّ: “إنّ العاصفة مستمرّة حتى الأحد، حيث يُسيطر على لبنان منخفض جوّي مصحوب بثلوج ورياح ناشطة”.

من جهته، نصح مدير عام وزارة الأشغال طانيوس بولس في حديث تلفزيوني المواطنين بـ”عدم التوجّه إلى المناطق الجبليّة بسبب تكوّن الجليد”، مشدداً على أن “الوضع تحت السيطرة ويلزمنا إلى فترة الظهر لإعادة الطرقات الرئيسة سالكة للسير”.

وأضاف بولس أنّ “جرافات وزارة الأشغال واجهت مشكلة عرقلت عملها في فتح الطرقات أمس، بسبب إنقاذها للسيارات العالقة”.